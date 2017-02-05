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2003年依法休假沒懲處 台鐵產工：該比照辦理

2017-02-05  15:37

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵決定對春節發起休假的370多名員工祭出懲處，但2003年台鐵企業工會發起中秋節休假，台鐵並未懲處休假員工。台鐵產業工會表示，這次春節的休假行動與2003年企業工會的休假皆屬合法，當年沒有懲處，現在就該比照辦理。

台鐵：產工未提協商調解程序

2003年，台鐵企業工會不滿台鐵推動公司化及民營化，發起中秋節依法休假，當時交通部及台鐵局也揚言懲處，並對約50名休假員工發出曠職單，但最後曠職不成立、無人被懲處。台鐵產業工會近日頻頻據此案例，要求不應懲處春節休假員工。

台鐵今（5）日上午對此表示，當年台鐵企業工會為了保障員工權益，經多次協商調解不成立，發起中秋節召開會員大會以投票決議取得2004年春節罷工權，參與投票所有員工皆已辦妥請假手續或是休班、下班後投票，與本次產業工會並未提出爭議協商及調解程序，即提出主張依法休假未到勤不同。

產工：已提交春節休假聲明書

台鐵產業工會下午發聲明回應，這次春節依法休假是於1月1日的會員代表大會決議通過，並在1月11日發函通知台鐵局、勞動部、台北市勞工局，也於1月23日提交「春節依法休假聲明書」給上述單位，明確表示春節期間沒有出勤意願。

台鐵產業工會表示，依照勞基法及台鐵局工作規則，國定假日出勤雇主須先詢問勞工、需經過勞工同意，勞工「不須請假」。2003中秋依法休假活動與2017春節依法休假，皆為合法之工會活動，勞動部不應再護航台鐵局、交通部支持懲處，如果2003年曠職沒有成立、沒有懲處，現在就應該比照辦理。

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  • 台鐵產業工會表示，這次春節的休假行動與2003年企業工會的休假皆屬合法，不該懲處。圖為台灣鐵路產業工會1月19日在台北車站外陳情。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台鐵產業工會表示，這次春節的休假行動與2003年企業工會的休假皆屬合法，不該懲處。圖為台灣鐵路產業工會1月19日在台北車站外陳情。（資料照，記者簡榮豐攝）

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