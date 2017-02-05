疏運台灣燈會賞燈人潮 台鐵高鐵將加開列車

因應台灣燈會在雲林舉辦，台鐵及高鐵將加開班車，疏運旅客。（記者詹士弘攝）

2017-02-05 15:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕台鐵為疏運「2017台灣燈會在雲林」活動賞燈人潮，於2月8日起至2月19日，毎日17時起至末班車止，對號列車增停斗南站（普悠瑪號、環島觀光列車、團體列車及直達車除外），並加開彰化到嘉義間區間列車，合計共加開62列次。

另台灣高鐵為服務旅客賞燈需求，燈會期間特別加開38班次列車，其中34班為全車自由座列車（商務車廂除外）。加開之各車次商務車廂座位以及每週日加開之北上1318車次以及1328車次，即日起開放預購。

另為便利民眾前往燈會會場，雲林縣政府於斗六站及斗南站設置轉乘接駁點，欲前往燈會會場的旅客，請您在斗六站或斗南站轉乘接駁公車。請多加利用電子票證乘車，並儲值足夠的金額或預先購買回程車票，以節省您回程購票及排隊等候的時間。

詳細相關加開、增停列車車次、時刻、行駛區間，可查閱台鐵網站及各車站時刻公告、或是高鐵網站。