吉川友8度訪台 火力開唱11首high歌

台北國際動漫節，5日八度訪台偶像歌手「吉川友」在日本館舞台表演與歌迷熱舞。（記者簡榮豐攝）

2017-02-05 16:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕來自日本的偶像歌手「吉川友」第8度訪台，今天下午在台北國際動漫節中的舞台熱力開唱，一連11首勁歌熱舞，不僅嗨翻百名粉絲，也用親切中文高喊喜歡台灣，要和粉絲：「一起創造最棒的一天吧！」

今年24歲的吉川友早期曾在日本偶像團體早安家族旗下當研修生，後來獨立出道，推出多首個人作品，也擔任動漫聲優、領唱主題曲等，還擁有好身材拍攝多幅火辣寫真，清秀臉龐也被部分網友認為，有些角度神似近日火紅日劇《月薪嬌妻》的女主角新垣結衣。

而吉川友已第8度訪台，過去曾來台開過個人演唱會，今天也在台北國際動漫節的日本館舞台表演，她一登台就展現親和力，用中文說：「新年快樂」，表示自己正在學中文，並與台下粉絲喊聲「能在台灣表演好幸福！」、「好喜歡台灣！」、「一起創造最棒的一天吧！」

隨後音樂奏下，吉川友以嘹亮歌聲加上熱舞，帶來11首個人單曲及動漫歌曲接力，一身火紅蕾絲小禮服搭黑高跟鞋，勁歌熱舞火力全開，當場開起個人小型演唱會，超過半小時的馬拉松演唱也讓吉川友流汗淋漓，也讓現場氣氛炒得超嗨，死忠粉絲甚至大力跳躍狂「high」差點推翻圍欄，讓吉川友結束後再度高喊：「想要在台灣再開演唱會！」

台北國際動漫節，5日八度訪台偶像歌手「吉川友」在日本館舞台表演與歌迷熱舞。（記者簡榮豐攝）

台北國際動漫節，5日八度訪台偶像歌手「吉川友」在日本館舞台表演與歌迷熱舞。（記者簡榮豐攝）