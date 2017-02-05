首日開出19張罰單 台北燈節製造1萬公斤垃圾
2017-02-05 15:21
台北燈節首日動員102位清潔隊員，清出一萬公斤垃圾。（台北市環保局提供）
〔記者張議晨／台北報導〕台北燈節昨熱鬧登場，但人潮多垃圾量也激增，環保局統計，燈節首日即清出10910公斤垃圾、1060公斤資收物，還開出19件亂丟垃圾罰單，由於湧入人潮眾多，環保局「首次」出動小型掃街車投入環境清潔，直到午夜12點才完成道路復原。
萬華區清潔隊長陳德添表示，今年燈節首度移師西區，環保局出動102名隊員及2部大壓車、2部大掃車及新引進的小型掃街車一部投入清掃，另於燈節各燈區設置28處垃圾及資源回收桶，自昨晚燈節10點燈節結束後，耗時約2小時才完成道路復舊。
由於燈節人潮眾多，加上首日閉幕灑上的萬片紙花，增添清潔隊員負荷，環保局「首次」在大型活動動員小型掃街車投入清掃。
陳德添指出，小型掃街車主要可邊灑水邊清掃，降低路面揚塵，可以提升環境品質，對抑制pm2.5及pm10都有很好的效果，也可加快清掃速度。他笑稱「掃街車一台至少可抵30名人力，減低清潔隊員工作負荷」。
不過，記者實際觀察，主燈區附近仍有首日噴灑紙屑未完成清除，一起風便隨風飄散。陳德添坦言，昨晚燈節結束後雖與主辦單位及廠商合作清潔，但因紙花飄散各處，有些可能隱藏在死角，今上午已派員再次清理，如有發現紙花也會立即前往處理。
台北燈節首日清出1萬多公斤垃圾，環保局首次動員小型掃街車投入清掃。（記者張議晨攝）
台北燈節首日清出10萬公斤垃圾，環保局首次動員小型掃街車投入清掃。（記者張議晨攝）
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