沒自慰卻溢出精液？ 中年男要小心這裡發炎了...

泌尿科主治醫師杜元博指出，男性在無性行為及自慰時，若精液從尿道溢出稱為「遺精」，若患者超過30歲，就可能是攝護腺發炎，應儘速就醫。（資料照）

2017-02-05 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕男性在沒有性行為、自慰的狀態下，精液竟然會從尿道流出？北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師杜元博對此表示，這可能是男性因為性行為次數少，並受到性刺激後的自然反應，但假如是超過30歲的患者，就要小心可能是攝護腺發炎。

根據《蘋果日報》報導，杜元博指出，男性在無性行為及自慰時，若精液從尿道溢出稱為「遺精」，而「遺精」又分為「夢遺」和「滑精」，夢遺為男性青少年無性行為或自慰次數少，精液在夜間睡覺時自行溢出，但男性成年後到30歲前，若無性行為、自慰次數少，晚上也會出現夢遺。但假如是「過度自慰者」，因神經長期處於性興奮的狀態，看到、想到關於性的畫面就會引起滑精。

針對「滑精」，杜元博指出臨床上的「滑精」患者，大多數都是30至40歲的中壯年男性，主要都是因為工作壓力大、熬夜、愛吃刺激性食物導致內分泌失調，進而引起攝護腺發炎所致。杜元博建議，若出現滑精、陰莖疼痛、射精疼痛等症狀，就要儘速就醫檢查。