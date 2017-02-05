| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

沒自慰卻溢出精液？ 中年男要小心這裡發炎了...

泌尿科主治醫師杜元博指出，男性在無性行為及自慰時，若精液從尿道溢出稱為「遺精」，若患者超過30歲，就可能是攝護腺發炎，應儘速就醫。（資料照）

2017-02-05  15:27

〔即時新聞／綜合報導〕男性在沒有性行為、自慰的狀態下，精液竟然會從尿道流出？北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師杜元博對此表示，這可能是男性因為性行為次數少，並受到性刺激後的自然反應，但假如是超過30歲的患者，就要小心可能是攝護腺發炎。

根據《蘋果日報》報導，杜元博指出，男性在無性行為及自慰時，若精液從尿道溢出稱為「遺精」，而「遺精」又分為「夢遺」和「滑精」，夢遺為男性青少年無性行為或自慰次數少，精液在夜間睡覺時自行溢出，但男性成年後到30歲前，若無性行為、自慰次數少，晚上也會出現夢遺。但假如是「過度自慰者」，因神經長期處於性興奮的狀態，看到、想到關於性的畫面就會引起滑精。

針對「滑精」，杜元博指出臨床上的「滑精」患者，大多數都是30至40歲的中壯年男性，主要都是因為工作壓力大、熬夜、愛吃刺激性食物導致內分泌失調，進而引起攝護腺發炎所致。杜元博建議，若出現滑精、陰莖疼痛、射精疼痛等症狀，就要儘速就醫檢查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 尿道 性行為 攝護腺 精液 自慰
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：沒自慰卻溢出精液？ 中年男要小心這裡發炎了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.