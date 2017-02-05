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二套標準？ 台鐵：產工未提調解、以曠職處理

2017-02-05  15:46

〔記者甘芝萁／台北報導〕媒體報導台鐵產業工會嗆綠執政兩套標準，對此，台鐵局今表示，2003年推出台鐵民營化政策，台鐵企業工會為了保障員工權益等三項勞資議題，經多次協商調解不成立，發起9月11日中秋節當天召開會員大會以投票決議取得2004年春節罷工權，參與投票所有員工皆已辦妥請假手續或是休班、下班後投票。

台鐵指出，本次台鐵產業工會並未提出爭議協商及調解程序，即提出主張依法休假未到勤不同，台鐵局將依規定對未完成請假程序，亦未到勤員工予以曠職處分。

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  • 二套標準？台鐵產業工會理事長王傑，召開記者會重申員工「一切合法」。台鐵：產工未提調解、以曠職處理。（資料照，記者林彥彤攝）

    二套標準？台鐵產業工會理事長王傑，召開記者會重申員工「一切合法」。台鐵：產工未提調解、以曠職處理。（資料照，記者林彥彤攝）

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