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萌寵退燒？ 少女手捧「稀有寵」 網友驚呆

女網友曬出自己的「寵物照」─ 巨無霸蝸牛，大到溢出掌心，讓不少網友驚訝不已。（圖擷自爆料公社）

2017-02-05  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕一位女性網友在臉書社團《爆料公社》分享一張驚人的照片，只見畫面中纖瘦的女網友曬出疑似家庭寵物，還問網友們說：「可愛嗎？」，但這特殊的寵物不是一般小貓小狗小兔子，而是一隻巨無霸蝸牛，讓網友大傻眼。

一名李姓女網友在臉書社團《爆料公社》分享一張寵物照，但她的寵物有點特別……不是一般尋常人家會飼養的，而是一隻大到溢出手掌的巨無霸蝸牛，這隻蝸牛好像知道主人在拍照，還會看鏡頭！不知道是不是因為牠比在路上見到的「有料太多」，只見女網友手上青筋浮現，似乎捧的有點吃力，但還是直呼自己的寶貝「好Ｑ」！

不少網友看傻眼紛紛留言：「我白醬跟羅勒已調好，烤箱也已經預熱到115度，請君入甕」、「這一定是阿嬤養的……」、「幫我轉海軍總部……」、「牠看到九層塔一定會發抖」、「第一次看到蝸牛可以長那麼大」、「蝸牛你好，請問你有在伊藤潤二的漫畫客串嗎？」、「我抖了一下」、「放臉上爬有護膚效果嗎？」

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