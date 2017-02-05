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天公生「呷平安」 玉皇宮2萬7千份壽麵被搶光

屏東的玉皇宮招待2萬7千份萬壽麵給信眾「呷平安」，工作人員忙著準備。（記者李立法攝）

2017-02-05  15:03

〔記者李立法／屏東報導〕今天大年初九「天公生」，屏東市玉皇宮免費招待2萬7千份萬壽麵給十方信眾「呷平安」，領麵民眾大排長龍，廟內也擠滿上香祈福及補運人潮，廟方估計2天假日湧入超過10萬信眾向玉皇大帝參拜祝壽。

玉皇宮總幹事尤聰敏表示，往年玉皇大帝生日當天，廟方都會準備2萬份的萬壽麵招待信眾，今年有信徒捐贈300台斤麵線，所以加碼為2萬7千份，為了烹煮超過2萬台斤的食材，100多位志工從凌晨4點開始便分工料理，一直忙到今天中午過後。

經由玉皇大帝加持過的萬壽麵今早9點開始發放，玉皇宮前排隊領麵的人龍有數百公尺長，不少民眾動員全家或親友排隊領麵，希望新的一年大家都能「呷平安，求好運」，領到萬壽麵的民眾都非常開心。

新春開新運，民眾除了到玉皇宮領取壽麵分享喜氣，也利用假日攜老扶幼入廟祭拜、安太歲、補財運，廟前販賣各類庫錢、壽金的小販生意興隆，廟前廣場並搭起3座戲棚，連續3天上演布袋戲、歌仔戲和電影，歡迎民眾捧場。

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  • 屏東玉皇宮招待2萬7千份萬壽麵給信眾「呷平安」。（記者李立法攝）

    屏東玉皇宮招待2萬7千份萬壽麵給信眾「呷平安」。（記者李立法攝）

  • 領麵民眾大排長龍。（記者李立法攝）

    領麵民眾大排長龍。（記者李立法攝）

  • 大年初九「天公生」，屏東玉皇宮手擠滿上香祈福民眾。（記者李立法攝）

    大年初九「天公生」，屏東玉皇宮手擠滿上香祈福民眾。（記者李立法攝）

  • 民眾補運，祈求今年一切平安順利。（記者李立法攝）

    民眾補運，祈求今年一切平安順利。（記者李立法攝）

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