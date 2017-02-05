台南水情燈號 是否調整待觀察
2017-02-05 14:43
冬雨少，且曾文水庫開始供灌，南水局籲請民眾多節水。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於冬雨少，已有北部地區調整水情燈號，台南的曾文、烏山頭等水庫，1月中旬開始供灌一期稻作，水位持續下降中，水情也令人關切，水利署南區水資源局表示，目前2水庫的有效蓄水量仍在往年同期的平均值內，尚稱正常，不過面對極端氣候，籲請鄉親仍要節約用水，切勿浪費。
南區水資源局副局長簡振源表示，目前台南水情仍為藍燈，由於已開始供灌，加上從去年12月份迄今，降雨量偏低，是否調整燈號預警，近日內將在水利署的會議內評估、定奪。
目前曾文水庫水位標高為218.02公尺，有效率水量3億1771萬立方米，蓄水率67.89％，而烏山頭水庫有效蓄水量則是6070萬立方米，整體水情為莫拉克風災後排名第2，數據也落在往年同期的平均值範圍裡，一切還算穩定。
至於供應大台南民生用水為主的南化水庫，水位標高171.78公尺，有效率水量是5883萬立方米，蓄水率也有60.72％。
簡振源說，一般南部得到5月份梅雨季時，降雨才會開始明顯，因此目前仍要再撐過3個月的枯水期，將密切監控水情，即時因應、調度，也希望民眾平時能夠節水，畢竟在極端氣候下，有很多不確定因素，水資源應更加珍惜。
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