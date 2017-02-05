三星花海嘉年華油菜花盛開 進入最後賞花黃金週

三星花海嘉年華主園區的油菜花盛開。（圖由三星鄉公所提供）

2017-02-05 14:26

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星花海嘉年華主會場的油菜花盛開，黃澄澄花海相當迷人，預計元宵節過後翻耕，想賞花動作要快。

三星中油加油站對面的三星花海嘉年華主會場，栽種五公頃油菜，春節前陸續開花，目前進入盛開期，形成壯觀花海，許多遊客趁著天晴去踏青，園區擠滿賞花人潮。

三星鄉長黃錫墉說，元宵節過後，農民就會翻耕，把油菜花當綠肥滋養地力，園區除了油菜花，另有報喜金雞主題物、花燈、銀柳隧道，歡迎大家把握機會到場賞花。