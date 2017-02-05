台北燈節紙花變紙屑 「粉美妹」一度洩氣倒地

散落的紙花也讓充氣氣球「粉美妹」突然洩氣倒地。（記者何世昌攝）

2017-02-05 14:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節昨晚開幕式，台北市長柯文哲出席點燈儀式，人氣超夯的桌球國手江宏傑也以燈節代言人身分現身，主燈秀結束後，主舞台上方突然撒下萬片紙花，夜晚的西門町宛如飄雪，現場民眾大呼驚喜；但浪漫灑落的紙花在活動結束後，也成了主辦單位頭痛的難題，「掃不盡、吹又生」正是最佳寫照。清潔人員從晚上10點多一路掃到半夜將近2點，直到今天中午12時許，西門捷運站6號出口附近仍可見到不少已經變成紙屑的紙花。

環保局萬華區隊長陳德添苦笑坦言，紙花質地輕，風一吹就亂飛，工作人員已盡最大努力，會持續進行打掃工作。而散落的紙花也讓充氣氣球「粉美妹」突然洩氣倒地，觀傳局指出，氣球下方的空氣打氣機被紙花卡住，才會讓粉美妹「氣絕」陣亡，強調「並不是氣球破了！」

而主舞台所在的成都路、漢口街口，今天已無交通管制，因仍有各式表演不斷進行，除了廣場部分，連馬路上也都是觀賞表演和花燈的人潮，常見人車爭道的驚險畫面，還有推著娃娃車的家長一邊喊著借過，一邊冒險走在車水馬龍的馬路上。

觀傳局表示，昨天晚上大概快8點就開始進行打掃，由於當時仍有大批民眾聚集，工作人員只能就可以掃的部分先掃，等人潮散去約10點之後，台北市環保局和協力廠商一起進行大範圍的清掃，同時出動掃地機，但有些比較難用機器清掃的角落，就由人力加強打掃，整個清掃工作直到半夜2點才結束。