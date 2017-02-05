台北燈節紙花變紙屑 「粉美妹」一度洩氣倒地
2017-02-05 14:30
散落的紙花也讓充氣氣球「粉美妹」突然洩氣倒地。（記者何世昌攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節昨晚開幕式，台北市長柯文哲出席點燈儀式，人氣超夯的桌球國手江宏傑也以燈節代言人身分現身，主燈秀結束後，主舞台上方突然撒下萬片紙花，夜晚的西門町宛如飄雪，現場民眾大呼驚喜；但浪漫灑落的紙花在活動結束後，也成了主辦單位頭痛的難題，「掃不盡、吹又生」正是最佳寫照。清潔人員從晚上10點多一路掃到半夜將近2點，直到今天中午12時許，西門捷運站6號出口附近仍可見到不少已經變成紙屑的紙花。
環保局萬華區隊長陳德添苦笑坦言，紙花質地輕，風一吹就亂飛，工作人員已盡最大努力，會持續進行打掃工作。而散落的紙花也讓充氣氣球「粉美妹」突然洩氣倒地，觀傳局指出，氣球下方的空氣打氣機被紙花卡住，才會讓粉美妹「氣絕」陣亡，強調「並不是氣球破了！」
而主舞台所在的成都路、漢口街口，今天已無交通管制，因仍有各式表演不斷進行，除了廣場部分，連馬路上也都是觀賞表演和花燈的人潮，常見人車爭道的驚險畫面，還有推著娃娃車的家長一邊喊著借過，一邊冒險走在車水馬龍的馬路上。
觀傳局表示，昨天晚上大概快8點就開始進行打掃，由於當時仍有大批民眾聚集，工作人員只能就可以掃的部分先掃，等人潮散去約10點之後，台北市環保局和協力廠商一起進行大範圍的清掃，同時出動掃地機，但有些比較難用機器清掃的角落，就由人力加強打掃，整個清掃工作直到半夜2點才結束。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台北燈節
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- 美國土安全部跟進！全面停止川普禁令
- NFL》獵鷹四分衛萊恩獲賽季MVP 為明超級盃搶好彩頭
- 台北燈節加強維安 警方有「嬌點」
- 林全：不會有第二波內閣調整
- 重現迎春禮祭典 賴清德鞭春牛
- 熬過流血小產 阿沁嫩妻：二寶回來啦！
- 貝克漢遭駭爆假慈善 恐影響貝嫂受勳
- 台灣警察的日常…阿多仔也喊讚！
- 《致命中國》中文影片出爐 揭露無數黑心行為
- 提升位階外 國防部長決調整士官待遇
- 站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈
- 只因沒拿到吸管 奧客國罵怒譙、奶茶狠砸店員
- （影音）小孩都還沒出生 林宥嘉就先煩惱這件事
- 漫遊藝術史》【韓劇藝術史】書桌上的異獸筆架
- 官網出包 總統府認錯更新
- 券商遭駭勒索 不排除冒名詐騙
- 網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告
- 可樂有結晶體？ 吸毒男裝醉遭警識破
- 普廷被指為「殺手」 川普：難道美國就是清白的？
- 離婚又失業想不開 醉男想自殺被警帶回
- 王功福海媽作東 請南北12媽「喝春酒」
- 零撲殺上路 東屏推認養代購買
- 戴武將帽頭暈！GINO拍戲遇靈異現象
- 熱心警休假找回失車 民讚：最棒新年禮物！
- 帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人
- 酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生
- 一朵玫瑰花 揭露田馥甄和《美女與野獸》的關聯...
- 限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元
- 《中英對照讀新聞》Problems abound as ’Pokemon Go’ craze grips Korea 「精靈寶可夢Go」風靡南韓致問題叢生
- 烏克蘭東部衝突加劇 親俄指揮官被炸死
- 自由開講》研發隱形戰機對台灣的助益
- 部落青年種小米 林全彎腰跟著學
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 年金改革 蔡英文：盼法案春天送國會審議
- 機捷團體試乘 民眾可組團報名
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
- 中職轉隊心情 女孩們懂了
- 北市工安意外 工人15樓墜下當場死亡
- 極端氣候！ 杜拜強風釀災、沙漠地區竟大雪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台北燈節紙花變紙屑 「粉美妹」一度洩氣倒地
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分