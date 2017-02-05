開年慘！葡萄不開花 農民好憂愁

葡萄農出現「死果」、「死花」的現象。（記者顏宏駿攝）

2017-02-05 14:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉葡萄，最近進入開花結果期，但許多花、果開到一半出現「死花」、「死果」的現象，受影響的數量起碼超過3成，農民懷疑是去年霸王寒流及梅姬颱風的後遺症。

今天上午大村鄉舉辦農民表揚大會，現場農民見面，相互關心的話語都是「你的葡萄有沒有開花？」因為經歷前年蘇迪勒、杜鵑颱風，去年初的霸王寒流再加上去年的梅姬颱風催殘，葡萄株的樹勢大受影響，許多農民一整年完全沒有收成，大家無不寄望，今年一掃陰霾，以夏季收成回收。

今年夏果葡萄，產期到目前為止，生長的氣候和環境還算溫和，但不少提前催芽的葡萄農還是出現「結石」或「死花」、「死果」的現象。

葡萄農賴國鎮說，這種現象讓大家非常擔心，因為死花、死果就沒收成，據當地農民估計，目前提早催芽出現「死花」或「死果」的農戶株數至少有3成，歸究原因都是極端氣候。

台中區農改場助理研究員葉文彬博士說，葡萄跟梨子、柿子一樣都是溫帶植物，拿來亞熱帶的台灣栽種，開花數量一定特別多，所以開花後的「疏果」就很重要，以葡萄為例，一分地收成約2000公斤才正常，若疏果不確實，長出2200公斤以上，葡萄樹株的強健就會受衝擊。

他說，屬於溫帶植物的葡萄受極端氣候影響，農民最需要做的是保持樹株的強健，「固本」很重要，他建議此時可以使用「開根素」，將來枝椏長出葉片時，可以噴「葉肥」。

他強調，因環境因素，田間「死花」、「死果」大增，表示過去的農作慣性有問題，農民藉機強健樹勢，向專家請教調養方法，提升栽種門檻，台中農改場的農業專家都樂於幫助農民。