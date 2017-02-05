減塑救海洋 環署推淨攤、淨海雙管齊下

綠色和平5日在環保署大樓前舉行空中垂直舞蹈，邀請環保署長李應元、副署長詹順貴到場，一同呼籲減少使用塑膠用品。（記者黃耀徵攝）

2017-02-05 14:48

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保組織《綠色和平》今天在環保署大樓外牆上上演「一生懸命、為海洋減塑」空中垂直舞蹈，舞者飾演各種海洋生物，因誤食大量塑膠垃圾，最後窒息丟了性命，希望藉此提醒民眾，海洋已經面臨嚴重塑化危機，唯有改變生活才能減少塑膠對海洋生物與自然環境的破壞，環保署長李應元也出席表示，將全署總動員推動限塑、減塑、淨攤、淨海等措施。

李應元表示，4月22日世界地球日，將發起全民淨攤競賽活動，各縣市將公布可使用的海灘1000公里，提供給社會大眾認養淨攤，一個人可認養10公尺，大公司人數多可認養100公尺或1公里，各縣市比賽，並將透過空拍機記錄、上傳臉書，呼籲可從學校、班級、宗教團體、企業團體、甚至志工、個人、或各種組織、團體，揪團認養海岸淨攤，透過全民努力，恢復美麗之島（Formosa）的美名。

李應元表示，減塑是世界性的永續發展議題，許多鯨豚因為肚子都是塑膠製品，導致餓死，塑膠垃圾從陸地、河川、到海洋，無所不在，環保署除將在4月22日世界地球日呼籲並發起全國淨攤外，6月初水保處也會推出海底垃圾清除計畫。

此外，李應元也表示，在法令部分，明年將擴大禁止免費供應塑膠袋的行政措施，而塑膠柔珠107年1月1日起也將禁止製造、進口，7月1日起禁止販售，但最終還是得依賴民眾改變自己的生活文化，今年整個環保署將全部動員推動無塑生活，明年10月聯合國NGO組織，將在澎湖舉行世界最美麗海灣國際會議，屆時所有澎湖的海鮮也將禁用塑膠袋，讓飲食更安全。

李應元說，減塑光靠政府政策是有限的，各部會都要透過自己行政領域進行推廣，呼籲民眾要落實到生活中。

環管處副處長黃偉鳴說，過去縣市環保局都是號召民眾參與一次性的淨灘活動，但環署希望能夠從愛護、維護著手，構想是以「認養取代淨灘」，目標是各縣市的1000公里海灘開放大眾認養，並鼓勵國內前100大企業可以率先響應，表現績優單位將公告表揚。

黃偉鳴說，目前規畫將設置我愛台灣淨攤認養的專屬FB粉絲頁，認養單位可以定期將自己認養的成果拍照或寫下心得，項目包括垃圾清除量、海灘乾淨及維護程度與淨攤頻率等。除發起每人認養海灘10公尺，達到淨攤1000公里目標外，環保署也將編列經費5000萬，進行海底垃圾清除作業。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，希望透過活動宣導，讓民眾知道只要忍受生活中一點小小不方便，如減少吸管使用、自備餐盒等，就可以減少對塑膠的依賴，也減少塑膠垃圾對於環境的污染、以及對海洋生物的傷害。

顏寧表示，人類製造出來的塑膠垃圾已經陷入一種惡性循環，在海鮮裡可以找到各種塑膠殘骸或碎片，除讓包括海龜、海鳥、鯨豚等，許多海洋生物餓死、窒息外，也會再經由食物鏈回到人類身上，直接衝擊人類的健康。

綠色和平5日在環保署大樓前舉行空中垂直舞蹈，邀請環保署長李應元、副署長詹順貴到場，一同呼籲減少使用塑膠用品。（記者黃耀徵攝）

綠色和平5日在環保署大樓前舉行空中垂直舞蹈，邀請環保署長李應元、副署長詹順貴到場，一同呼籲減少使用塑膠用品。（記者黃耀徵攝）