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正月初九天公生 林智堅前往天公壇上香祈福

新竹市長林智堅（左二）上午前往天公壇向玉皇大帝祝壽、上香祈福祝禱，祈求保佑風調雨順，國泰民安。（記者王駿杰攝）

2017-02-05  14:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕今天是農曆正月初九天公生、玉皇大帝的生日，新竹市長林智堅上午前往天公壇向玉皇大帝祝壽、上香祈福祝禱，祈求保佑風調雨順，國泰民安，同時也肯定天公壇對地方的貢獻。

天公壇建於清乾隆年間、擁有200多年歷史，是台灣少數主祀玉皇大帝的道教廟宇。

林智堅今在天公壇主委陳顯榮、民政處長張力可陪同下，與議員、里長到天公壇向玉皇大帝祝壽，祈求國泰民安，獻上鮮花素果，感念玉皇大帝對竹市的庇祐，祈求新的一年萬事如意。

林智堅說，天公壇管理委員會每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案、給予急難救助金、喪葬補助費和清寒學雜費等。

林智堅指出，天公壇管理委員會自民國88年捐贈價值457萬元的水庫消防車1輛、民國90年捐贈價值260萬元的加護型救護車1輛、民國93年捐贈價值296萬元的水箱消防車1輛、民國96年捐贈價值2948萬8000元的雲梯消防車1輛、103年捐贈價值600萬元的救助器材車1輛。

今年10月天公壇更和新竹地區廟宇及企業共同捐贈警察局5輛巡邏車及3輛偵防車，總價值約600萬元，對提升竹市救災功能、治安穩定度及市民安全保障助益良多。

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  • 新竹市長林智堅（左）上午前往天公壇向玉皇大帝祝壽、上香祈福祝禱，祈求保佑風調雨順，國泰民安。（記者王駿杰攝）

    新竹市長林智堅（左）上午前往天公壇向玉皇大帝祝壽、上香祈福祝禱，祈求保佑風調雨順，國泰民安。（記者王駿杰攝）

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