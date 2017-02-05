竹市17公里單車道 鋪面升級有感
2017-02-05 13:47
市府在農曆年前進行「17公里自行車道2.0」工程，白雲橋原以南方松作為車道鋪面，因不耐久用出現破損，本次工程也使用更耐用的鐵木，更換面積約175平方公尺。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市17公里海岸總是吸引大批民眾前往漫步、騎自行車，為了將17公里沿線景觀與自行車道整合，市府在農曆年前進行「17公里自行車道2.0」工程，完成多處自行車道鋪面改善，也重新粉刷港南風景區入口意象，讓民眾「升級」有感！
市府城市行銷處指出，本次改善重點為港南風景區堤頂水泥步道、風情海岸木棧道，因海岸氣候影響，造成硬體設施破損，市府常接到遊客抱怨步行容易跌倒，且在欣賞海景之餘，還需分心注意鋪面是否有破洞，影響休憩品質與安全。
因此，市府規劃418萬元工程經費，新設、整修港南風景區水泥鋪面臨海步道250公尺，與風情海岸步道650公尺，而白雲橋原以南方松作為車道鋪面，因不耐久用出現破損，本次工程也使用更耐用的鐵木，更換面積約175平方公尺。
市長林智堅說，為讓民眾有更舒適、平坦、安全的人行及自行車行駛環境，他要求市府須在農曆年前完成自行車道鋪面改善，包含港南風景區、風情海岸步道、白雲橋自行車道等處，也重新粉刷了港南風景區的入口意象，讓遊客、車友放心騎自行車，還能順便欣賞海景。
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