這家彩券行超旺！春節連開3個百萬大紅包
2017-02-05 13:34
金長旺獎券行地處竹東市中心，毗鄰傳統市場，擁有優勢位置，加上門口張貼一副紅色對聯，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕位在新竹縣竹東鎮鬧區的金長旺獎券行，開店以來連3年開出百萬大紅包，今年更難得3度獲得財神爺眷顧，誕生了3名百萬幸運兒；春節期間門庭若市，因應客人不斷湧入，店家還一度關閉自動門，方便客人上門。
開獎連連的金長旺獎券行，其實在開店時就有吉兆。店長姚朝欽說，104年決定在竹東開店，到竹東拜完土地公，行經長春路時，就看到房東剛貼上吉屋出租的紅條，他立刻上前詢問，得知前房客經營超商，因擴店不符需求而放棄吉地，雙方很快地簽訂租賃合約。
金長旺獎券行地處竹東市中心，毗鄰傳統市場，擁有優勢位置，加上門口張貼財神爺和一副紅色對聯，十分吸睛。對聯寫著「千變數字化億萬，不入福門誰能得」，橫批「鬥智十數誰爭鋒」。此外，店家還免費提供茶和咖啡，滿足客人的需求。
姚朝欽表示，開店首年就開出百萬大紅包，次年除百萬大紅包，還曾開出大樂透2獎；而今年可能因大樂透加碼，投注客更多，除夕當天就傳出喜訊，緊接著又在初一和初六，3度誕生百萬大紅包的幸運兒。
姚朝欽認為，有財神爺的眷顧，加上該店有提供包牌系統服務，中獎機率高。春節期間，竹東鎮返鄉團圓的鄉親很多，除夕就湧入許多試手氣的人潮，為此還一度暫停自動門，方便客人直接進來簽注。
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