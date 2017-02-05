8米高「素還真」、「羅喉」 台灣燈會試燈搶先看

2017-02-05 13:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會最具賣點的「偶戲春秋」燈區主角，2座8米高的霹靂布袋戲知名角色「素還真」與「羅喉」已開始試燈，可以轉頭、擺手等擬人動作，亦可做短距離移動，前後設有4座4米高的Q版戲偶花燈，已有不少人搶先與之合照。

「素還真」與「羅喉」主結構內設置自發光源，可隨劇情環節變化轉換光影，花燈設有機械動力，有轉頭、擺手等擬人動作，偶戲花燈後方有「怪手」撐住身軀，所以能做短距離移動，噱頭十足。

燈區兩側有4座4米高的Q版戲偶花燈，供民眾拍照留念，另設置百年風華展區呈現布袋戲的歷史沿革，讓觀眾不僅能欣賞演出，更能領略台灣獨特的布袋戲經典。