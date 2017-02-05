認購溫心棉被864件 謝慧謹團隊超溫暖

「一床棉被、二倍愛心、三份溫暖」，謝慧謹善心團體隊響應認購。（謝慧謹提供）

2017-02-05 13:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市傳播經紀人謝慧謹發起的愛心團隊，春節前結合環保愛心騎士李乙澄、王瀚林等人共同響應認購財團法人桃園市樹仁基金會附設桃園教養院-小蝸牛棉被工作坊所製作的「溫心棉被」864件，今天舉行暖被捐贈儀式，所認購的棉被將分送至花蓮、南投、彰化、雲林、桃園、台北市等各地區弱勢家庭。

謝慧謹愛心團隊因送柚子到桃園教養院而結緣，當時教養院內小蝸牛棉被工作坊正籌備「一床棉被、二倍愛心、三份溫暖」愛心棉被認購活動，除了讓憨兒寶貝增進就業能力、提高自信心，也將認購人的愛心發送於弱勢家庭，決定響應。

桃園教養院教保組督導周鈺涵表示，棉被工作坊寢具製品有手工縫紉布花，夏、秋季製作涼被、冬季縫釘棉被、枕頭等；工作坊製作的產品是四季皆宜，不論是過節送禮、自家使用、捐贈公益等方式，都是具體支持身心障礙者產品最佳的證明。

院長姜美桂也說，桃園教養院已成立逾6年，目前所居住的院所是由李姓地主無償提供，至今教養院猶如無殼蝸牛，藉由棉被工作坊所發起的活動不僅讓住民們發揮「給他魚吃、不如給予釣竿」的價值理念，更重要的是讓棉被工坊產品成為愛心三溫暖，能夠蓋在弱勢家庭之身、增進憨兒的信心、更能具體實踐社會求助之心。

「一床棉被、二倍愛心、三份溫暖」，謝慧謹善心團體隊響應認購。（謝慧謹提供）