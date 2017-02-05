台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風

2017-02-05 13:18

〔記者楊雅民／台北報導〕「台灣燈會在雲林」8日將起跑，今年喊出綠能企業起始年的臺鹽公司以綠能為主題，打造「愛福蝶、護地球」燈區，以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，搭配LED動態光環境，展現璀璨光影。

臺鹽表示，響應政府綠能政策，該公司規劃成立專責公司，希望逐步經營綠能電業、綠建築、植物工廠、高價值農業及太陽能發電廠規畫等，該公司已通過成立「臺鹽綠能股份有限公司」，將展開綠能事業佈局。

繼台南七股鹽山貓頭鷹運用太陽能發電使眼睛發亮，引爆觀光人潮後，希望將綠能概念普及化，透過雲林、高雄燈會讓民眾欣賞臺鹽燈區，感受綠能的魅力。

「高雄燈會藝術節」中，臺鹽公司則選擇河東路上的知名景點-鰲燈下搭設大型植生牆，以豐富多元的植物盆栽排字和圖案，並鋪設太陽能模組做為LED及植生牆所須的電力，成為場內青翠、生機蓬勃的亮點。