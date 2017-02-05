| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣女網雙詹衛冕 本季開胡合捧第9冠
 首頁 > 生活

台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風

2017-02-05  13:18

〔記者楊雅民／台北報導〕「台灣燈會在雲林」8日將起跑，今年喊出綠能企業起始年的臺鹽公司以綠能為主題，打造「愛福蝶、護地球」燈區，以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，搭配LED動態光環境，展現璀璨光影。

臺鹽表示，響應政府綠能政策，該公司規劃成立專責公司，希望逐步經營綠能電業、綠建築、植物工廠、高價值農業及太陽能發電廠規畫等，該公司已通過成立「臺鹽綠能股份有限公司」，將展開綠能事業佈局。

繼台南七股鹽山貓頭鷹運用太陽能發電使眼睛發亮，引爆觀光人潮後，希望將綠能概念普及化，透過雲林、高雄燈會讓民眾欣賞臺鹽燈區，感受綠能的魅力。

「高雄燈會藝術節」中，臺鹽公司則選擇河東路上的知名景點-鰲燈下搭設大型植生牆，以豐富多元的植物盆栽排字和圖案，並鋪設太陽能模組做為LED及植生牆所須的電力，成為場內青翠、生機蓬勃的亮點。

廣告
  • 「台灣燈會在雲林」將起跑，臺鹽公司以綠能為主題，打造「愛福蝶、護地球」燈區，以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，搭配LED動態光環境，展現璀璨光影。（圖由臺鹽提供）

    「台灣燈會在雲林」將起跑，臺鹽公司以綠能為主題，打造「愛福蝶、護地球」燈區，以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，搭配LED動態光環境，展現璀璨光影。（圖由臺鹽提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 環保風 臺鹽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：台灣燈會將開跑 臺鹽燈區打環保風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.