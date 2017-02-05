唐健風市井小民畫展 台東美學館展出

2017-02-05 13:08

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館即日起至22日展出「藝游未境」唐健風水墨人物畫展。他以水墨人物畫廣為人知，擅長以流暢線條勾勒人物情態，不論古人仕女、旅途風物、市井情狀，皆能栩栩如生。

唐健風1947年生於新竹，國防大學藝術系畢業，師事梁右銘、梁中銘、鄧雪峰、李奇茂教授等大師。曾獲陸光美展首獎，現任中華民國畫學會理事長。

生活美學館表示，唐健風畫作筆意瀟灑，諧趣機鋒，充滿深切寓意，值得細細品味，描繪市井生活的作品如同一張張現代浮世繪，將隱藏在街市巷弄間的小人物神態以藝術之眼捕捉，成為當代社會生活的真實縮影，例如描繪修鞋匠的「我為足下忙」、街邊算命攤的「問卜」等，搭配詼諧、省思的妙語落款，令人再三玩味。