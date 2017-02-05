| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

唐健風市井小民畫展 台東美學館展出

2017-02-05  13:08

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館即日起至22日展出「藝游未境」唐健風水墨人物畫展。他以水墨人物畫廣為人知，擅長以流暢線條勾勒人物情態，不論古人仕女、旅途風物、市井情狀，皆能栩栩如生。

唐健風1947年生於新竹，國防大學藝術系畢業，師事梁右銘、梁中銘、鄧雪峰、李奇茂教授等大師。曾獲陸光美展首獎，現任中華民國畫學會理事長。

生活美學館表示，唐健風畫作筆意瀟灑，諧趣機鋒，充滿深切寓意，值得細細品味，描繪市井生活的作品如同一張張現代浮世繪，將隱藏在街市巷弄間的小人物神態以藝術之眼捕捉，成為當代社會生活的真實縮影，例如描繪修鞋匠的「我為足下忙」、街邊算命攤的「問卜」等，搭配詼諧、省思的妙語落款，令人再三玩味。

廣告
  • 唐健風擅長畫出市井小民百態。（記者黃明堂攝）

    唐健風擅長畫出市井小民百態。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐健風 市井小民 畫展
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：唐健風市井小民畫展 台東美學館展出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.