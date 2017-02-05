沙雕作品長小草 展現旺盛生命力

南投沙雕文化園區展出的沙雕作品「 心之城堡 」。（記者張協昇攝）

2017-02-05 12:38

［記者張協昇／南投報導］南投沙雕文化園區目前正進行沙雕展，共設置9大主題區，有眼尖民眾發現其中「夢境 」主題區的 「心之城堡」作品，岩壁竟長出一小撮一小撮的小草，展現大自然的生命力。

南投縣政府表示，沙雕展作品，沙土材料來自鄰近貓羅溪，不但色澤好，沙質含泥量高，適合雕琢精細作品，可能因富含有機質，才會自行長出小草，有自然長出的小草點綴，讓沙雕藝術作品看起來似乎更具有生命力。

縣政府指出，南投沙雕文化園區，集結加日本、韓國、加拿大、中國及台灣等國家沙雕大師進行創作，共設置南投之境、桃花源、世界名畫、夢境、昆蟲動物、遠古、外太空及全國各縣市吉祥物等主題區，整個園區全長380公尺，依規劃路線來回行走約1公里，欣賞沙雕創作時間預計1個半小時，自元月21日結合南投燈會、恐龍樂園開展以來，光春節6天期間，3項活動即吸引170萬人次參觀。

南投沙雕文化園區展出的沙雕作品「 心之城堡 」，岩壁冒出小草。（記者張協昇攝）