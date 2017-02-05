沙雕作品長小草 展現旺盛生命力
2017-02-05 12:38
南投沙雕文化園區展出的沙雕作品「 心之城堡 」。（記者張協昇攝）
［記者張協昇／南投報導］南投沙雕文化園區目前正進行沙雕展，共設置9大主題區，有眼尖民眾發現其中「夢境 」主題區的 「心之城堡」作品，岩壁竟長出一小撮一小撮的小草，展現大自然的生命力。
南投縣政府表示，沙雕展作品，沙土材料來自鄰近貓羅溪，不但色澤好，沙質含泥量高，適合雕琢精細作品，可能因富含有機質，才會自行長出小草，有自然長出的小草點綴，讓沙雕藝術作品看起來似乎更具有生命力。
縣政府指出，南投沙雕文化園區，集結加日本、韓國、加拿大、中國及台灣等國家沙雕大師進行創作，共設置南投之境、桃花源、世界名畫、夢境、昆蟲動物、遠古、外太空及全國各縣市吉祥物等主題區，整個園區全長380公尺，依規劃路線來回行走約1公里，欣賞沙雕創作時間預計1個半小時，自元月21日結合南投燈會、恐龍樂園開展以來，光春節6天期間，3項活動即吸引170萬人次參觀。
南投沙雕文化園區展出的沙雕作品「 心之城堡 」，岩壁冒出小草。（記者張協昇攝）
南投沙雕文化園區展出的「外星人 」沙雕作品。（記者張協昇攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！
- 韋宗成「搶救」林默娘 網友讚：全能邪神改造王！
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 花在彰化 首日吸引近10萬人次
- 拜天公金爐現神龍 台南五瘟宮太神奇！
網友回應
熱門新聞
- 美國土安全部跟進！全面停止川普禁令
- 馬桶裡有響尾蛇！ 專家共抓出24條蛇
- NBA》左膝十字韌帶撕裂 灰狼灌籃王本季報銷
- 大支發饒舌英雄帖-熱狗 玖壹壹南北尬球
- MLB》弗羅雷斯打贏仲裁 年薪多出1200萬
- 女子和先生吵架後疑跳溪 警消搜救
- 華仔初七上傳手寫信 俏皮表情符號報平安
- 台商春節聯誼 田弘茂：新一年將持續釋放善意
- 〈親子會客室〉打工換宿 也是種學習
- 《致命中國》中文影片出爐 揭露無數黑心行為
- 案情不單純！女優泣訴強逼拍片 其實想搞垮AV界
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 換證號潮 警方：疑為人頭戶
- 高爾夫》鳳凰城公開賽第3回合 安秉勳獨居領先
- 國軍唯一女性士官督導長 憲兵指揮官都聽她的建議
- 桃市府推零撲殺配套 民團籲落實
- 重現迎春禮祭典 賴清德鞭春牛
- 車鑰匙忘在置物箱 交警扳開坐墊取出
- 死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！
- i See Youth延伸5校 助弱勢生溫飽
- 總統表姊身分惹議 林美珠卻被葉毓蘭大讚
- 〈生活大補帖〉舊外套的啟發
- 機捷三重段太吵 住戶快崩潰
- 強國新婚夫妻亂北海道 台灣導演「自首」
- 部落青年種小米 林全彎腰跟著學
- 中職》最強吉祥物強勢回歸 「大義」瞎趴造訪SBL
- 碧昂絲懷龍鳳胎 老爸開心爆料
- 經典賽》南韓「不動二壘」膝傷退賽 12強國手吳載元遞補
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 人生作業簿 失憶之痛
- 幸福「棗」到了 「肯納」手作 新人超愛
- 劉奕兒連挨4巴掌 喊爽不怕痛
- 林美珠接勞動部長 女兒捍衛勞權拒砍7天假
- 嘉義仁義潭 驚見1雲林女子溺斃
- 【藝文短訊】 幼獅文藝春季寫作班
- 徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沙雕作品長小草 展現旺盛生命力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分