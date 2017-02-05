社區打造小型圖書館 桃市最高補助10萬元

桃園市立圖書館推動社區購書補助案，希望從社區著手帶動閱讀風氣。（記者陳昀攝）

2017-02-05 12:44

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市立圖書館推動社區購書補助案，鼓勵社區利用閒置空間打造閱讀空間，館方表示，這是全國首創以社區為單位的購書補助案，通過的社區可補助5到10萬元，即日起至5月2日下午5點止，開放已立案的公寓大廈或社區申請。

市立圖書館指出，桃園目前至少有5100個社區，大多擁有獨立圖書室及閒置空間，但普遍書籍過時且取用率低，十分浪費，因此館方決定補助社區購書、辦理閱讀推廣活動，從社區著手，帶動整體市民的閱讀風氣，詳情可查詢桃園市立圖書館網站，或電洽：（03）286-8868轉2025祝小姐。