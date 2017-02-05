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旭村盃足球賽開打 比武也比文

旭村盃少年足球賽開打，選手賽後要交心得報告。（記者黃明堂攝）

2017-02-05  12:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣旭村盃足球賽今天在豐里國小開打，全國20支國小足球隊進行3天的足下功夫較勁，特別的是，除了比武，也比文，選手要交參賽心得報告，大會設「旭村足球博士獎」給心得寫得最好的選手。

「旭村盃少年足球賽」的創辦是帶著唐吉軻德精神的夢想而促成，「旭村」是台東市大豐地區日治時代舊名，賽事場地豐里國小即是「旭」國民學校「橘」分教場。

1960年到80年代，是旭村基層足球運動的全盛時期，幾乎獨攬台東縣內比賽全部的冠軍獎盃，但接下來竟停滯20餘年，直到2004年，劉明川、楊志明2位教練開著小貨車載大豐地區學童到體育場玩足球開始，足運重新發芽，在豐里國小生根，以豐里國小為主的少年足球為台東縣的足球運動再造風華。

主辦單位台東縣旭村文教推展協會說，本賽事已經進入第7屆，20支隊伍是去年「學童盃」全國賽學校組與俱樂部組優勝隊伍的大對決，將演出具水準的賽事，並有多元活動，增加比賽內涵。

選手要交參賽心得報告

其中，每位參賽選手寫一篇參賽心得寫作，送交大會評選，取優選3名、佳作3名頒獎；也設旭村足球品格獎，針對各參賽隊伍在球場內外的禮儀、協助球門後方撿球情形、環境清潔的維護及大會相關規範的遵守等給予評比。

主辦單位希望形塑足球選手不是只會踢球，也是有頭腦有智慧，而且品格高尚，如此足球運動才能永續發展。

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