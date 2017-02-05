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台北燈節人潮多！ 北捷昨晚開放「殭屍通道」

燈節湧入大量人潮，北捷開放緊急通道，舒緩人潮。（記者陳紜甄攝）

2017-02-05  12:12

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節昨晚開幕，吸引數以萬計的賞燈人潮湧入，鄰近主燈的捷運西門站一號出口與六號出口，許多民眾滯留出口附近，造成人潮回堵到捷運站。因此，北捷昨日下午四點起，一號與六號出口實施人潮管制。活動進入尾聲時，民眾搭乘捷運從五號出口進入時，發現有條「秘密通道」，私下向管制人員詢問，「這是要去哪裡？！」管制人員宣導表示，「這是僵屍出沒才會開放的通道 ！」

燈節開幕點燈儀式昨晚六點開始，接著就開始一系列表演與活動，將現場氣氛帶到最高潮。由於昨晚約莫晚間九、十點，主燈區附近人潮開始往捷運站移動。由於捷運出口一號與六號出口實施管制，賞燈人潮改從其他出口進入。有民眾從捷運五號出口，搭手扶梯往下至捷運閘門出入口，經由管制人員引導，反而不用刷卡進入閘門，而是改走另一條秘密通道，直接到捷運月台搭乘列車。

許多民眾看到秘密通道，皆停下腳步不敢往前，紛紛交頭接耳好奇詢問，「這是要去哪裡？」一旁的管制人員則大聲宣導表示，這裡是緊急通道，「只有殭屍出沒才會開放的通道！」幽默話語引起現場眾人大笑。

燈節湧入人潮，捷運西門站開放緊急通道。（記者陳紜甄攝）

管制人員宣導表示，「這是僵屍出沒才會開放的通道 」。（記者陳紜甄攝）

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