武陵綠色隧道故事牆 述說在地榮民故事
2017-02-05 12:05
永安社區發展協會將昔日的「福利社」，改裝為榮民伯伯故事牆。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］鹿野武陵綠色隧道原本是榮民居住、開發之地，隨著榮民凋零，昔日榮景不再，近年經永安社區發展協會打造，以2626市集再度聚集人潮，「不能忘記這塊土地曾經發生的事。」該協會在原本被榮民稱為「福利社」的雜貨店，設置榮民伯伯故事牆，希望這面牆成為拾回昔日熱鬧的起點。
永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，武陵綠色隧道是舊台九省道，早期由一群榮民開發為農場，最盛時期住了280位榮民，許多人在此成家立業，由榮民宋金福經營的「福利社」，前方廣場成為附近居民工作之餘，聚會聊天的地方，因省道截彎取直，加上榮民逐漸凋零，這條舊省道逐漸被人遺忘，也因此保留了早期省道風貌。
永安社區發展協會積極推動社區營造，進行農村再生，2626市集重新喚起民眾對武陵綠色隧道的認識，廖中勳說，市集將民眾拉進了這條綠色隧道，應該讓人了解它的過往，而宋金福的「福利社」是關鍵位置，其家屬同意提供原「福利社」空間進行老舊空間改造，在農委會農村再生老舊空間改造計畫補助下，幾十年老房搖身變成榮民伯伯故事牆。
廖中勳表示，目前這面牆僅簡單陳述榮民來此開發的過程，改造期間，高齡93歲的宋金福也持續關心，看到自己與好友年輕時的照片陳列在牆上，態度也轉為支持，未來還未繼續延伸榮民在此地的開發精神，讓武陵綠色隧道回復昔日的熱鬧景象。
武陵綠色隧道上曾是榮民聚集的「福利社」，如今將部分空間改造為榮民故事牆。（記者王秀亭攝）
武陵綠色隧道昔日是許多榮民居住的地方。（記者王秀亭攝）
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