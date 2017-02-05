入冬首波強烈冷氣團將來襲 66年最晚紀錄！

氣象局最新預報資料再度下修溫度，週四開始台北低溫從12度下修到11度。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-05 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣週四（9日）南下，中央氣象局最新預報顯示台北市週四開始低溫將下探11度，有機會達成入冬以來首波強烈大陸冷氣團，氣象局表示這將是自1951年有統計資料以來，最晚報到的強烈大陸冷氣團。

根據《蘋果日報》報導，中央氣象局表示，冷空氣週四南下，預測台北低溫下探11度，有望達標入冬以來首波強烈大陸冷氣團，是自1951年有統計資料以來，最晚報到的強烈大陸冷氣團，原先強烈大陸冷氣團最晚報到紀錄為1954年的1月24日，今年1月20日氣象局發布入冬首次低溫特報，但受到水氣增加提高雲量影響，輻射冷卻不如預期，台北低溫12.2度，並未達標強冷標準。

根據氣象局定義冷氣團標準要以台北測站為準，大陸冷氣團定義為台北低於14度（含），強烈大陸冷氣團為台北低於12度（含），寒流則是台北市必須低於10度（含）；氣象局最新預報資料再度下修，週四開始台北低溫從12度下修到11度。