年假最後出遊 台南善化湧入採草莓人潮
2017-02-05 11:56
大小朋友一起採莓，享受親子樂趣。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然大年初六已經開工，仍有許多上班族「請2休10」，不中斷的年假持續至今天，台南市善化區的草莓園就湧現人潮，雖然產量減少，但價格並未調漲，民眾攜家帶眷，享受親子採果樂。
善化區長李皇興表示，轄內的草莓園集中在小新營附近，共有6處，總面積逾5公頃，是南部最大產地，尤其多數業者以高架化栽培後，收成增加，並結合觀光採果的行銷方式，已躍為新春期間熱門的景點。
台南一早就是陰天，沒有豔陽，也不見低溫，適合出遊，上午起小新營附近人車陸續湧入，大小朋友進場採草莓，享受田園親子樂。
南科草莓園業者黃玟久指出，受暖冬影響，氣候較炎熱，導致炭疽病蔓延，初期所栽種的2萬株，僅剩1成能倖免，損失不貲，後來全力「補植」，在悉心照顧、管理下，讓減產災情未再擴大。
已有35年栽種經驗的美裕草莓園業者黃得山估計，當地整體產量減少近4成，考量消費者負擔，價格並未波動。
李皇興說，為協助推廣地方產業，邁入第6屆的善化草莓季預計於3月4日熱鬧登場，配合系列的活動一起行銷，歡迎各界屆時能共襄盛舉。
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