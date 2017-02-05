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奇！動物醫院監視器 拍到神秘詭影來拜年？

動物醫院的監視器拍下神秘白影，引起熱議。（記者邱芷柔翻攝）

2017-02-05  11:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州一家動物醫院的監視器，在大年初四凌晨2點拍到神秘的白色光點，一個又一個的小白點，像雪花一樣從監視器畫面飛過，有的白點還出現像是小動物跳動的模樣，動物醫院獸醫師陳勇稱將影片分享到臉書後，吸引大批網友瀏覽分享，由於陳勇稱常自費為動物手術，救治流浪犬貓，不少網友還留言「應該是小天使們來拜年，謝謝有愛心的陳醫師啦！」

陳勇稱說，過年期間診所幾乎沒有休息，他都在凌晨回家，回家後會打開監視器觀看，沒想到回放大年初四的監視畫面，看到這樣驚奇的畫面，他當時以為自己眼花，隔天再檢視一次畫面，自己都覺得很神奇！

陳勇稱說，當時醫院的電捲門、大門及燈都是關閉的狀態，櫃檯前方與側面、後方等門都是關閉的，櫃檯處沒有通風，約從凌晨2點開始出現數量不少的圓形光點，有的從牆壁躍過鏡頭，有的就像雪花一樣飄過去，忽明忽滅，因為監視器是新的，大概買3個月左右，以前從沒有發生過這種狀況。

陳勇稱經手許多死亡率高的手術，因為妙手回春挽救不少動物生命，也讓他有個「俠醫黑傑克」的稱號，陳勇稱也常自掏腰包幫動物義診，並透過網路、收容中心篩選認養人，愛心事蹟廣為人知，不少網友看了影片，直說是「動物靈」回來拜年報恩。

監視器畫面引起熱烈討論，義守大學大眾傳播學系助理教授林崇能指出，夜視功能監視器對光影的反應靈敏度相當高，畫面中同時出現的多個白點，雖然散落在不同處，卻會在同一時間有相同的運動方向，且白點的運動方向有旋轉的情形，但無法直接從畫面判斷白點為何物，必須觀察監視畫面的現場環境，是否有小蟲子或是有彩球類的反光物體造成影像中有白點出現。

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  • 屏東潮州獸醫師陳勇稱的動物醫院櫃檯監視器拍下神秘白影。（記者邱芷柔攝）

    屏東潮州獸醫師陳勇稱的動物醫院櫃檯監視器拍下神秘白影。（記者邱芷柔攝）

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