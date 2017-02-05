祖先鄰庄廟奉祀300年 子孫將首度迎回作客

後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀300餘年，侯伯里長廖義順今年農曆年前獲悉後，經與庄廟三恩府討論，將於大年初11請祖先回故里作客。（記者王涵平攝）

2017-02-05 11:52

［記者王涵平／台南報導］後壁區侯伯里廖家祖先在墨林、菁寮里大廟德馨宮奉祀300餘年，侯伯里長廖義順今年農曆年前獲悉後，經與庄廟三恩府討論，將於大年初11請祖先回故里作客，地方傳為佳話。

廖義順表示，年前接獲墨林里長殷献政告知，德馨宮田都元帥前往中國進香時，考據發現田都元帥實為「翊濟相公」，也就是廖氏祖先廖長官，唐朝時為官清正、勤政愛民。

由於殷家帶著廖長官渡海來台後，一直認為翊濟相公是田都元帥，自此在德馨宮奉祀300餘年，廖義順告知廖家後代此事，還趕緊去德馨宮參拜，仔細詢問、端詳自家祖先神像。

廖義順進而與庄廟三恩府商量，決定在大年初11以大轎至德馨宮將翊濟相公迎回侯伯里作客，大年初12再與三恩府奉祀主神、也是廖家守護神黃二大使一起繞境。