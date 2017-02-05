無米樂插秧 大小朋友樂體驗

無米樂插秧活動上午登場，吸引大批民眾參加，認識稻米文化、喜歡吃米食。（記者王涵平攝）

2017-02-05 11:50

〔記者王涵平／台南報導〕無米樂插秧活動上午登場，吸引大批民眾參加，崑濱伯帶領敬天祈福儀式，也希望更多人認識稻米文化、喜歡吃米食。

插秧活動在無米樂稻米體驗園區舉行，由後壁國小學童電音熱舞揭開序幕，國策顧問黃崑虎、勞動部次長郭國文、農委會副主委翁章梁、南市議會議長賴美惠等人下田插秧，由於每個人都長期與農村基層相處，插秧時不需指導，不少民眾直呼「厲害哦！」

上午活動熱點之一是生產崑濱伯冠軍米的芳榮米廠老頭家嬤張沈勸展現炊發粿、土豆粿的絕活，現場製作吸引不少民眾參觀，聽說小英總統等名人都愛吃，民眾看著一籠一籠的發粿、粿出爐，還頻詢問「有在賣嗎？」

無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，在面積約0.9公頃的體驗園區長期舉辦插秧、割稻等活動，希望進一步讓民眾深入了解食農教育，重新建立人與食物、人與土地的關係。

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