苗栗火旁龍點睛 祥龍競技旺山城

外國朋友帶著小孩，參與祈福龍陣闖關求平安。（記者張勳騰攝）

2017-02-05 11:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕被列為客庄十二大節慶的苗栗火旁龍活動，今年邁入第19年，今天在苗栗市玉清宮舉辦「祥龍點睛與貓裏客家龍競技」，11尾神龍參與點睛儀式，由行政院客委會副主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱炳坤等人共同點睛，祈求神明賜予神靈瑞氣附於龍身，大批鄉親也參與祈福龍陣闖關求平安，舞龍競技隨即登場，各隊使出渾身解數拚佳績，為今年的苗栗火旁龍活動正式揭開序幕。

邱炳坤指出，祥龍點睛是神靈賦予祥龍神氣，點睛後再遊遶客庄護佑人間，而祥龍在習俗及禮儀的規範中，遇廟都要參拜，而參拜的廟越多，祥龍所賦予的神氣越多，護佑人家間的靈氣也就越旺，因此所有龍隊自糊龍完成後，遇廟便要參拜，是對神明的敬重，也是對龍靈的加持。

楊長鎮、徐耀昌及邱炳坤等人主持點睛儀式，並遵循古禮儀式上奏表章，接著取雞血，為11尾祥龍開光點睛，當點睛筆將雞血硃砂畫至龍尾，不少祥龍已經蠢蠢欲動，點睛儀式完成後，群龍舞動，大批鄉親也爭相穿龍陣祈福求平安。

緊接著登場的舞龍競技也看頭十足，場邊吸引大批觀眾觀戰，現場人頭攢動，比賽龍隊都拿出精彩絕活，演出各種套路，讓觀眾大聲叫好，直呼精彩。

苗栗火旁龍活動，舉行點睛儀式，行政院客委會副主委楊長鎮（右二）為祥龍點睛。（記者張勳騰攝）