拜天公金爐現神龍 台南五瘟宮太神奇！

信徒無意間拍到金爐火龍的畫面，尤以龍頭及龍眼最為傳神。（圖由五瘟宮提供）

2017-02-05 11:21

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是農曆正月初九「天公生」，供奉五毒神的台南市全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」於今天凌晨拜天公時，金爐的火苗竟然形似一條一飛沖天的火龍，讓觀者嘖嘖稱奇，而廟方也如獲至寶視為是吉兆。

五瘟宮主委黃良榮表示，今天凌晨時分，正當廟方在拜天公、燒財運金時，一名信徒無意間拍到這火龍的畫面，龍頭、龍爪、龍鬚都清晰可見，尤以龍頭及龍眼最為傳神。

拍到火龍照的信徒吳俊毅說，他今天凌晨到廟裡幫忙，他平常很少拍照，也不喜歡打卡，今天凌晨突然想要拍照，便拿起手機隨手一拍，當下他也沒注意到，而是身旁一位師姐看到提醒他，他仔細一看照片，才發現真的有像一條龍。

位於台南市中正路131巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，建廟迄今已70餘年。五瘟宮林總幹事表示，聽老一輩的人說，該廟在日治時期，在台南兵配廠附近，後來才遷至中正路現址。

林總幹事說，當天因五毒神有降駕，十分開心，也指示要燒財庫金為信眾補財運，之後就有信眾拍到火龍，這是第一次有人拍到這畫面，大家都認為這是個好兆頭。

位於台南市中正路的「五瘟宮」。（記者蔡文居攝）