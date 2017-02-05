熊大怎麼了？ 氣球消氣慘變「藍瘦香菇」

2017-02-05 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕Line貼圖中的熊大雖然一本正經，但還是得到許多人的喜愛，有網友過年期間拿到一個氣球造型的熊大，沒想到過完年假回到家後，驚見氣球的某些部分已經消氣，看起來整個超驚悚，簡直就像變成一朵巨大的香菇。

這名網友在「爆料公社」臉書表示，返家後看到熊大變成這樣，真的會讓人差點被嚇死，害他差點想去問熊大怎麼會老得那麼快。從照片中可以看到，原本的熊大色澤飽滿，臉龐還會反光，和貼圖中的沒有太多差異；但放了一陣子後的熊大，整隻縮小了一大圈，臉頰也凹陷進去，看起來相當可憐。

其他網友看到後紛紛熱烈回應，有人打趣地說，這根本就是主人忘了餵飼料，熊大才會餓成皮包骨，還有網友笑稱，搞不好這種差異是熊大化妝前和化妝後所造成。