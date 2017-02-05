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學測作文考慮翻譯後給分 李茂生：難道英文較高尚？

國文科閱卷召集人顏瑞芳教授表示，大考中心將開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-02-05  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕今年學測國文作文首次出現考生通篇用英文作答，讓閱卷老師感到相當棘手，大考中心將開會討論如何給分，翻譯後再給分也是可能的選項；對此，台大法律系教授李茂生相當不滿表示，難道英文比中文高尚？

今年學測國文作文題目是「關於經驗的N種思考」，首次出現考生用英文作答，大考中心昨（4日）開說明會表示，題目沒有特別要求用中文寫作，將開會討論如何給分，幫忙翻成中文再給分也是可能的選項；台大法律系教授李茂生在臉書上表示：「搞不懂到底問題在哪兒啊」，他強調台灣官方語言與文字是中文，那麼考「國文」當然就是考中文啊，題目與答案都需要用「國文」回答，不然測不出程度，這是當然解釋。

李茂生質疑，難道學測中心的人認為英文比中文高尚，考生用較高檔的語言回答問題，雖然不符合考「國文」的意旨，但因為檔次太高所以猶豫了？李茂生說如果有人用英文回答研究所的試題，還要先要拿給校方翻譯成中文後，才給分嗎？

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  • 李茂生質疑，難道學測中心的人認為英文比中文高尚，所以猶豫給不給分。（圖擷取自李茂生臉書）

    李茂生質疑，難道學測中心的人認為英文比中文高尚，所以猶豫給不給分。（圖擷取自李茂生臉書）

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