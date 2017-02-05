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菲律賓東方熱帶低壓 恐形成今年首颱「梅花」

菲律賓東方海面的熱帶低壓有可能形成今年首颱。（圖擷取自中央氣象局官網）

2017-02-05  11:22

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，可能增強為今年的首個颱風「梅花」，氣象局指出，它目前正緩慢向北北西方向移動，影響台灣的機會偏低。

氣象專家彭啟明3日已先在臉書粉絲團PO文，依據日本氣象廳的資料，指出在菲律賓東南方海域生成了熱帶低氣壓，有70%的機率升級為今年首颱，而輪替的名稱則是澳門命名的「梅花」。

彭啟明還研判，「梅花」應該不會遇到下週四起的強冷空氣南下，否則「梅花越冷越開花」，可能變成威力強大的颱風。不過，根據氣象局指出，「梅花」位處菲律賓東方海域，影響台灣的機率小。

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