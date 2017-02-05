日氣象協會估元宵台北低溫5度？ 氣象局說話了

中央氣象局預測週四開始台北低溫將下探12度，達強烈大陸冷氣團標準。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-05 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局預測，9日冷空氣南下，可能是入冬以來最強，日本氣象協會曾預報11日（週六元宵節）台北溫度將下探到5度，對此，氣象局表示，該協會預報僅利用電腦數據，沒有經過人工校正，預報數字往往過於極端。

入冬最強冷空氣9日南下，日本氣象協會日前預報指出11日台北溫度將下探到5度，該協會曾準確預測台北會下雪，引發網路熱議。今天該協會的網站已將北市11日低溫上修到7度。

根據《蘋果日報》報導，中央氣象局表示，日本氣象協會非日本官方氣象單位（日本氣象廳），其預報依據純粹是電腦所計算的結果，沒有經過人工客觀條件校正，其預報數字往往過於極端。

根據中央氣象局的預報顯示，9日冷空氣南下，估計在10日、11日，中部以北沿海空曠地區將下探10度，台北市也會出現11度左右的低溫，達強烈大陸冷氣團等級，氣象局有機會發布低溫特報，請農牧養殖漁業提前做好防寒準備。

針對部分媒體引述日本氣象協會預測的報導，有網友痛批報導誇張聳動：「什麼準確預測台北下雪，平地是有下雪嗎」、「該協會去年3月底寒流從5度上修到10度就無視了」、「氣象協會這民間單位又不用負責，弄得讓一堆人以為是日本官方預報」。