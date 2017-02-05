| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

挺同婚慘遭罵 張懸每週辦「公民對談」

藝人張懸去年11月到立法院出席法制委員會舉辦的同性婚姻法制化公聽會。（資料照，記者林正堃攝）

2017-02-05  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕知名創作歌手張懸支持婚姻平權，去年11月親自出席同性婚姻法制化公聽會，闡述修改民法的主張，公聽會後，張懸自發於每週三在「女巫店」咖啡館舉辦「公民對談」，之後再擴及基隆、宜蘭、台南、高雄等地，只要有單位邀請，她就前往與民眾面對面溝通對談，活動目前雖已結束，但她還是向媒體闡述這段期間的心路歷程。

張懸去年出席公聽會時闡述支持同性婚的理念，卻遭同志導演易智言PO文痛批，「對於張懸或烈姊在立法院的演講非常失望，不要文青，你們都是局外人。他們還在拍藝術電影，幹。」易智言雖然事後再PO文致歉，坦言自己太過衝動，但還是引發網友一番論戰。

根據《壹週刊》報導，張懸對此表示，「我從來就不覺得自己是個完美的述說者。我拿當初讓我寫得出歌詞的知識、教育，跟大家分享…我想分享知識，不是因為社會責任或我覺得自己可以，而是當我今天是個公民，我有任何機會可以跟別人分享知識，我會珍惜。」

張懸強調，她支持婚姻平權，「絕對不是文青要做的事情，而是社會需要的事情。」「我沒有太為自己在我們這個討論的公眾議題的角色想太多。我花比較多的時間在身上的複合性角色。我是個女人，我是個歌手，我是個公眾人物。總結起來，在一場我願意陪大家參與跟發展的公眾論壇，我能夠做什麼，比較重要。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 對談 張懸 挺同婚
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：挺同婚慘遭罵 張懸每週辦「公民對談」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.