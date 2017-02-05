挺同婚慘遭罵 張懸每週辦「公民對談」
2017-02-05 09:24
藝人張懸去年11月到立法院出席法制委員會舉辦的同性婚姻法制化公聽會。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕知名創作歌手張懸支持婚姻平權，去年11月親自出席同性婚姻法制化公聽會，闡述修改民法的主張，公聽會後，張懸自發於每週三在「女巫店」咖啡館舉辦「公民對談」，之後再擴及基隆、宜蘭、台南、高雄等地，只要有單位邀請，她就前往與民眾面對面溝通對談，活動目前雖已結束，但她還是向媒體闡述這段期間的心路歷程。
張懸去年出席公聽會時闡述支持同性婚的理念，卻遭同志導演易智言PO文痛批，「對於張懸或烈姊在立法院的演講非常失望，不要文青，你們都是局外人。他們還在拍藝術電影，幹。」易智言雖然事後再PO文致歉，坦言自己太過衝動，但還是引發網友一番論戰。
根據《壹週刊》報導，張懸對此表示，「我從來就不覺得自己是個完美的述說者。我拿當初讓我寫得出歌詞的知識、教育，跟大家分享…我想分享知識，不是因為社會責任或我覺得自己可以，而是當我今天是個公民，我有任何機會可以跟別人分享知識，我會珍惜。」
張懸強調，她支持婚姻平權，「絕對不是文青要做的事情，而是社會需要的事情。」「我沒有太為自己在我們這個討論的公眾議題的角色想太多。我花比較多的時間在身上的複合性角色。我是個女人，我是個歌手，我是個公眾人物。總結起來，在一場我願意陪大家參與跟發展的公眾論壇，我能夠做什麼，比較重要。」
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