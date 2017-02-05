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寒流將來襲？吳德榮：週五低溫恐探8度

前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，10日將會有一波冷空氣影響台灣，屆時嘉義以北沿海、空曠地區清晨可能降至8、9度。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-05  08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天各地白天高溫約20到26度間，但受到東北季風影響，入夜之後北部、東北部氣溫會下滑至14、15度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，10日將會有一波冷空氣影響台灣，屆時台北市的最低氣溫可降至10度，甚至嘉義以北沿海、空曠地區，清晨可能降至8、9度。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬資料顯示，週一至三（6至8日）各地大都晴朗穩定，但週五至下週一（10至13日）強冷空氣盤據，台北市的最低氣溫約可降至10度左右，觀察最近幾報模式的調整，達到「寒流」標準（台北市≦10度）的機率又更提高了，再加上夜間「輻射冷卻」效應，嘉義以北沿海、空曠地區，清晨更有降至8、9度的潛勢。

貼文還指出，這波強冷空氣比較深厚，高度約1500公尺以上的山區於週五至下週日（10至12日）可降至零度以下，但模擬資料亦顯示大氣很快轉乾，降雪條件轉趨不利。太平山、合歡山是否有飄雪機會？得視大氣底層的東北風在迎風面堆積的水氣量，未來模擬資料是否會調整得較有利降雪？可再進一步觀察。

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  • 吳德榮貼文寫到，週五至下週一強冷空氣盤據，台北市的最低氣溫約可降至10度左右。（資料照）

    吳德榮貼文寫到，週五至下週一強冷空氣盤據，台北市的最低氣溫約可降至10度左右。（資料照）

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