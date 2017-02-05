東北季風來襲越晚越冷！明晨北部下探13度

氣象局指出，受到東北季風影響，入夜之後北部、東北部氣溫會下滑至14、15度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-05 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到鋒面通過北台灣影響，今天（5日）東半部地區及西半部山區與北部平地的降雨機率將會提高，各地白天高溫約20到26度間，但受到東北季風影響，入夜之後北部、東北部氣溫會下滑至14、15度。

氣象局表示，今天鋒面將從台灣北部近海一帶通過，除了東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨外，北部平地在鋒面通過的過程當中，降雨機率也會提高，鋒面通過後東北季風緊接著開始增強。溫度方面，北部及東北部白天高溫在20到22度，中南部及花東大約在24到26度，入夜之後北部、東北部氣溫約在14、15度，中南部及花東則在16到18度左右。

明後天（6、7日）受到東北季風影響，中部以北及宜蘭夜晚清晨低溫將下探13、14度，南部及花蓮、台東約16至18度，白天北部及宜蘭、花蓮在涼空氣影響下，高溫回升幅度不多，約19到21度，中南部及台東高溫可達24、25度。降雨方面，下週一到下週三（8日）這段期間水氣不多，各地普遍為多雲到晴的天氣，僅東半部有少量的短暫雨。

空氣品質部分，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 19 17 ~ 25 16 ~ 24 18 ~ 25

國際都市氣象：

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今天全台各地氣溫圖。（圖擷自中央氣象局）

今天全台各地紫外線量多為中量級。（圖擷自中央氣象局）