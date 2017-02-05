中客變少 這些國家來台遊客卻創新高！

據主計總處發布國情統計通報指出，去年來台旅客達1069萬人次，創歷史新高，甚至還比前年成長了2.4％。（資料照）

2017-02-05 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕去年民進黨執政後，中國觀光客人數銳減，但其他國家來台旅客幾乎都有所成長，據主計總處本月發布國情統計通報指出，去年來台旅客達1069萬人次，創歷史新高，甚至還比前年成長了2.4％！

主計總處表示，去年來台旅客的人次最多還是中國，旅客人次為351萬人，不過比104年減少了16.1％。其他地區旅客有718萬人次，增加14.8％，其中日本旅客有190萬人次（占17.7％），增16.5％；南韓88萬人次（占8.3％），大增34.3％。

其他國家的來台旅客去年則是全面成長，其中泰國來台旅客人次大增57.3％，越南成長34.3％、菲律賓成長23.9％、馬來西亞成長10.0％、印尼則是成長了6.2％。

主計總處解釋，政府從104年11月起，針對東南亞主要國家實施優質團旅客觀光簽證簡化措施，因此使得東南亞來台旅客人數增加。