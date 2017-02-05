台北燈節「蛋白區」 遇見皮卡丘與卡比獸

小雞造型閃爍著白色、粉紅色、淺黃色、淺紫色的光源。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-05 03:41

〔記者聶瑋齡／台北報導〕首次移師西門町的台北燈節昨開幕，今年除了超可愛的主燈「小奇雞」家族，在西門町亦設有六大副燈蛋區，每座燈會主題展現燈會的無限創意，當中亦有前陣子超紅的「寶可夢」主角皮卡丘與卡比獸燈座，造型可愛。

位於市定古蹟中山堂的「蛋白區」主要展出學生創作主題燈，由北市國中小學的同學製作造型燈，共有「舊城復興運動－我的北門記憶」、「臺北世大運－Taipei Sport Style」、 「新春祈福」、「臺北的傳統與時尚」四大主題。民眾與親朋好友在此區開心的賞燈、看投射在中山堂的光雕秀，西區的夜晚顯得無以倫比的美麗。

此外，在蛋白區的入口處有鍾裕華與黃信惠設計的地景藝術，造型由塑膠材質構築的造型雞，閃爍著白色、粉紅色、淺黃色、淺紫色的光源，看似小雞成群結隊地在地面行走，既可愛又討喜。

燈節有學生創作區，由國中小學的同學製作創意造型燈，有可愛的皮卡球與卡比獸。（記者聶瑋齡攝）