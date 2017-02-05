台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪

台北燈節4日進行開幕儀式，今年首度移師西區，賞燈人潮塞滿西門町，現場灑。（記者黃耀徵攝）

2017-02-05 01:05

〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節昨晚開幕式，台北市長柯文哲出席點燈儀式，人氣超夯的桌球國手江宏傑也以燈節代言人身份現身；配合今年生肖屬「雞年」，柯文哲現場發送250顆喜氣洋洋且附簽名的「造型紅蛋」。除了發放紅蛋，小提燈「舞動奇雞」昨下午開放領取，民眾也是搶著排隊。

台北燈節昨起至12日在西門町一帶閃亮登場，今年首度自花博公園移師至台北西區，中華路兩側設置「帶狀燈廊」，設有「小奇雞」主燈區、 6大副燈區（扭蛋區、紅蛋區、彩蛋區、蛋白區、蛋黃區，及金蛋區），並在北門、中山堂打造3D光雕秀。

台北市長柯文哲昨親自視察光雕秀及各燈區，並在西門町廣場發送250顆塑膠製的簽名紅蛋，隨後步入開幕式舞台。據透露，每顆紅蛋都是柯文哲趁下班時，把握時間親簽。

台北燈節昨晚6時舉行開幕式。主燈設計師「不二良」致詞表示，今年燈節走上街頭，與眾不同，卻也面對交通、光害等挑戰；但這就是最真切的台北面貌。隨後，柯文哲、上海海峽交流促進會榮譽會長李文輝、日本松山市產業經濟部長平野陽一郎、日本大阪觀光局長溝畑宏、台北燈節代言人江宏傑，及不二良等人手持「木槌」敲蛋，象徵主燈「小奇雞」破蛋而生、台北燈節正式點亮。

「小奇雞」及其家族成員「粉美妹」、「必勝哥」、「小蛋定」襯著乾冰、燈光效果，逐一亮相；主燈「小奇雞」下方的環型LED屏幕還有絢爛煙火秀。主燈秀結束後，主舞台上方灑下萬片紙花，夜晚的西門町宛如飄雪，令現場驚喜。但晚間10時許，主燈區發生意外插曲，充氣氣球「粉美妹」突然洩氣倒地，工作人員見狀後，即刻充氣。

除了發放限量紅蛋，小提燈「舞動奇雞」昨、今2日也在台北燈節現場、北市府探索館、12行政區同步發放，總計發放8萬4000盞；另，西本院寺於台北燈節期間（2月4至12日）每日準備300人次的小提燈DIY教學。

值得一提，為了串連周邊景點，北門、中山堂打造3D光雕秀。長達3分鐘的北門光雕秀「西街派對」，針對北門建築的造型，設計東、西、南等3面的立體投影設計，呈現商圈及潮文化；長達5分鐘的中山堂光雕秀「西城大戲院」，讓中山堂化身為「大型野台戲院」，內容可見日本演歌、皮影戲「八仙過海」、國片《孩子的大玩偶》等元素。

另外，元宵節當日（11日），中華路將封街舉行「西城嘉年華大遊行」，高達8公尺的萌版「林默娘大型花車」將領隊向前。＃