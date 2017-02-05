高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
2017-02-05 00:46
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄燈會花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」被網友聯想成「紅衣小女孩」，瞬間成為燈會熱門話題之一﹔高市觀光局表示目前並未接獲民眾負面反應，基於尊重原創者也不便擅自更動，但明天會邀原創者到場，討論調整可能。
臉書社團「爆料公社」2日發布高雄花燈影片，並留言指出某花燈很有創意，影片中只見身著紅衣的小女孩，孤伶伶盪著鞦韆，配上黑色大眼睛，畫面略微詭異，讓部分網友聯想到台灣鄉野靈異故事「紅衣小女孩」，有網友留言表示「她就這樣對著你微笑，笑到你發毛」、「這個是中元節該出現的東西」。
高市觀光局說明，引起熱議作品由2位高師大學生設計，名為「隨風搖曳的花鞦韆」，白天可看出是位穿著粉紅色洋裝的女孩坐在鞦韆上，作品內部裝有馬達，讓花燈自動搖曳、極具巧思，獲大專社會組佳作，不料晚上觀賞時，會讓部分民眾聯想到其他樣貌。
觀光局指出，網路訊息傳開時，已派人注意現場民眾反應，但並沒人提出任何質疑，且基於尊重原創，也不得擅自改變花燈內容﹔但為求慎重，觀光局明天將邀請原創者到場，討論調整可能。
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