2017台北燈節「蛋黃區」西本願寺越夜越美麗

2017-02-05 00:44

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017台北燈節今晚在西門町揭幕，即日起至2月12日，民眾可由北門至西本願寺感受燈節的閃耀與美麗。

除了今年雞年主燈由不二良打造的「小奇雞」家族外，位於西區的特色地標—中山堂、紅樓、西本願寺等以不同的「蛋區」區分出展場，引領民眾感受燈會的創意。

位於中華路上西本願寺旁、文獻館前的「蛋黃區」，為自由創作區的展場，打造兩座竹造建築，並以光的波浪舞閃燈方式，再現建築的結構之美，一分鐘之內可以看見原本漆黑的一片逐漸形成發亮的建築，就像是蓋房子一樣，提供民眾歷史與文化藝術的想像，現場越夜越迷人，現場民眾在夜晚，絡繹不絕的在西本願寺拍照、打卡。

蛋黃區的建物光雕作品，由跨領域藝術家陳愷璜策展，在台灣幾個主要藝術大學擔任教職的藝術家，將2017在西區舉辦的台北燈節，畫下一道建築與光的色彩。