速效型止痛藥超夯 醫師：小心腎衰竭！
〔即時新聞／綜合報導〕腎臟科名醫、中國醫藥大學附設醫院副院長黃秋錦指出，常見病人原只因感冒痠痛去吊點滴、打止痛針，卻造成腎指數變差，或是嚴重腎衰竭，沉痛的說：「吃了立刻不痛的藥，有可能會害你的腎！」並籲請非腎臟科醫生多多注意開藥處方，針對患有慢性腎臟疾病的患者應更加謹慎用藥。
據《康健雜誌》指出，腎臟科名醫黃秋錦指出，患有慢性疾病的患者，不得開立NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥），但Aspirin及Acetaminophen可適量使用，以避免影響腎功能。「吃了立刻不痛的藥，有可能會害你的腎！」腎臟不好的人要慎用非類固醇類消炎止痛藥，她憂心這類止痛藥在台灣用得太氾濫，特別是台灣慢性及病人口並不在少數。
非類固醇消炎止痛藥（Nonsteroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs）目前被廣泛使用於關節炎及各種疼痛上，但這類藥物會抑制前列腺素E合成，破壞腎臟自我保護機轉，造成腎衰竭，也會破壞腎小管，引發間質性腎炎。
健康人使用它造成腎病的比例不高，但對年老或有心、腎疾病的人來說，「會增加急性腎衰竭機率」。點滴或直接注射造成的傷害更大，中國附醫腎臟科顧問主治醫師張志宗說，強效的止痛針濃度高很傷腎，腎功能不好的人絕對不要隨便去打針。
《台灣慢性腎臟病臨床診療指引》指出，長期使用非類固醇消炎止痛藥比未使用者多3倍發生急性腎衰竭風險，建議謹慎使用、減少劑量並縮短使用時間。
黃秋錦說：「阿斯匹靈和普拿疼對腎病來說是相對安全的止痛藥」，止痛效果雖慢一點，「但不會傷害腎臟」她認為民眾也要改掉講求吃了馬上不痛，要求速效的觀念。也建議能用非類固醇消炎止痛藥的軟膏塗抹。
若是不想服用止痛藥，也可靠其他方式緩解不同部位的疼痛症狀：
1.「背痛」能靠持續運動像是快走，針灸、按摩、物理治療、瑜伽等緩解。
2.「頭痛」造成原因可能為某些食物或酒，除了嘗試減少攝取量外，也能多運動或練習深呼吸。
3.「骨關節炎痛」選擇低衝擊運動如走路、騎腳踏車及瑜伽，可以減輕疼痛和腫脹。
4.「肌纖維痛」可利用針灸及太極的緩慢運動，兩者效果都不錯。
相關連結請見：
請慎用止痛藥！腎臟科名醫沉痛告白http://www.commonhealth.com.tw/article/article.action?nid=74087&page=1
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標題：速效型止痛藥超夯 醫師：小心腎衰竭！
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