遠洋漁業三法惹怨 近2百漁民陳情「官逼民反」
〔記者陳彥廷／屏東報導〕新版遠洋漁業三法作業公告今年一月廿日上路，但卻讓漁民措手不及，東琉漁民過年如坐針氈，中午近2百漁民及船東聚集立委莊瑞雄服務處陳情，有漁民批評，一輩子配合規定，走到最後不斷限縮讓漁民走投無路。
作業公告年前上路時，曾因過於匆促且還要再繳交巨額保證金，讓仲介境外漁工的業者跳腳，漁民擔憂年後無法雇工出海，經春節醞釀，漁民今天怒批新公告。
以鮪延繩釣協會為主的漁民提出不應私藏，活化配額、取消不必要不合理規定，回歸國際化管理、以教育代替處分、平衡審視外籍漁工問題，反對民粹治理、活化漁業經營及協商的草案，應與公告相同的6項訴求。
該協會秘書長何世杰指出，新作業公告硬性規定取消紙本回報，全採電子回報，首當其衝的就是根本不會操作電腦的年老漁民，而魚只要冷凍去內臟，評估的誤差是越累積累大，電子回報具目測重量、魚種不準確及無法回傳問題，在海上執行精準有極大困難，不會操作電腦的漁民只要一按錯就是開罰50萬元起跳，訴求放寬實際及評估漁獲的差值，且紙本回報仍應雙軌並行，並以教育代替處分，不然漁民開捕就得煩惱回港被罰，宛如藍海上的「白色恐怖」。
陳姓漁民批評，屬主要漁獲的大目鮪有1萬5千噸配額是「冷藏」在漁業署不能動用，且又要求大目鮪月配額僅為漁獲的30%，根本是對迴遊性捕撈漁業特性來說是極為外行的規定；至於外籍漁工一案，孔姓船東則質疑，外籍漁工目前依能力及年資配合紅利制度維持台灣漁業競爭力，外界因個案遭操作，用不合理的比例針對全體漁民，而漁業署未替漁民澄清，卻反而在外界訴求下輕而易舉用作業公告決定外籍漁工每個月450元美金薪資，國家最低薪資都要三讀，何以如此輕率規範這類事務？
立委莊瑞雄協調漁業署後指出，漁工引進問題若經漁會認定為1月19日前送件就依舊制申請，他也認為漁業署應開發更便民電子回報介面，將要求漁業署延長輔導階段，而非直接開罰。
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標題：遠洋漁業三法惹怨 近2百漁民陳情「官逼民反」
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