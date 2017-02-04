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驚！花燈變身「紅衣小女孩」 歪頭盪鞦韆嚇尿路人

2017-02-04  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄民眾日前在高雄燈會直擊高師大學生設計的花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」，晚間意外變身成「紅衣小女孩」，模樣詭異，歪著頭盪鞦韆，頂著空洞的黑色大眼睛，直勾勾盯著路人，驚嚇指數極高。

綜合媒體報導，臉書社團「爆料公社」2日發布花燈的影片，並留言指出花燈「很有創意」；影片中，只見身著紅衣的小女孩，孤伶伶的盪著鞦韆，配上黑色大眼睛，畫面相當詭異，讓許多網友聯想到台灣鄉野靈異傳說「紅衣小女孩」的故事，紛紛留言表示「她就這樣對著你微笑，笑到你發毛」、「這個是中元節該出現的東西」。

該件引起熱議的作品，由2位高師大學生設計，名為「隨風搖曳的花鞦韆」。花燈在白天的時候，可以看出是位穿著粉紅色洋裝的女孩坐在鞦韆上，深藍色頭髮上別了朵花，作品內部並裝有同步馬達，讓花燈能自動搖曳，極具巧思，還獲得大專社會組「佳作」；卻沒想到晚上觀賞時，會展現出別樣的風貌。

相關影音請見：

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  • 高雄燈會的花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」，晚間意外變身成「紅衣小女孩」，歪著頭盪鞦韆，頂著黑色大眼直勾勾盯著路人，驚嚇指數極高。（圖擷取自爆料公社）

    高雄燈會的花燈作品「隨風搖曳的花鞦韆」，晚間意外變身成「紅衣小女孩」，歪著頭盪鞦韆，頂著黑色大眼直勾勾盯著路人，驚嚇指數極高。（圖擷取自爆料公社）

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