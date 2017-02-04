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到駁二自造小光劍 2017大港自造光節邀你同樂

2017大港自造光節安排特殊夜光表演。（翻攝臉書）

2017-02-04  21:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕搭上農曆年與元宵假期，駁二8號倉庫MZONE大港自造特區推出「2017大港自造光節」，由時下最夯的Maker（自造者）們引領大家，一同體驗自造樂趣。

高雄駁二特區8號倉庫原為彰化銀行舊倉庫，民國104年起由高市經濟發展局承租、改造為台灣最大的自造者空間～Mzone大港自造特區，提供民眾及專業自造者、一個從早到晚自造不斷電的動手做場域。

特區說明，今年首度以「自造」一詞，重新詮釋對「光」的想像，自造光節為期12天（01/30-2/12），規劃三大主題，邀請數十個領域的手作老師一同秀創意，現場還有超過30攤手作體驗市集，並請來Maker Power x夜光表演及Maker自造展覽，讓所有參與民眾一起light up元宵假期！

活動期間只要百元起，就能自己動手做小光劍、琺瑯、木工筆、羊毛氈、皮革鑰匙圈、雷射切割杯墊體驗、紙板電路等超過40個以上的手作體驗項目，非常適合全家大小都能體會動手作的歡樂，詳情可上網臉書Mzone 大港自造特區。

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  • 2017大港自造光節可親手製作小光劍、琺瑯、木工筆等物品，圖為小光劍成品。（高市經發局提供）

    2017大港自造光節可親手製作小光劍、琺瑯、木工筆等物品，圖為小光劍成品。（高市經發局提供）

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