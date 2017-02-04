台北燈節 西門紅樓彩蛋區 幸福孵化成真

民眾在「祈願彩光樹」掛上屬於自己的祈福卡。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-04 20:40

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017台北燈節今晚正式點亮為期九天的西區燈會，在主燈小奇雞旁的西門紅樓，有市民最愛的彩蛋區，此區為祈福燈區，由張翰寧設計的「祈願彩光樹」與公益團體點點善打造的「彩蛋牆：幸福孵化器」讓現場親子、情侶感受到幸福與滿滿的愛。

燈會現場，伴隨動感的背景音樂，燈光霓虹燈閃爍，在西門紅樓前的民眾，在祈願彩光樹前，用心寫下祝福在祈福紙上，掛在屬於愛與幸福的祈福樹，找到屬於自己的愛與歸屬。

來自台北的高小姐說，覺得祈願彩光樹很漂亮，她許下與男友可以永遠在一起的願望，現場感受到祈福的平安與欣喜，希望台北市的民眾可以一起來感受幸福。

在旁的「彩蛋牆幸福孵化器」每天發送六百顆蛋造型的燈飾，由市民與公益團體共同繪上不同圖案，可選擇愛情、健康與財運，投入孵化器的瞬間就會發光，讓彩蛋擁有神奇魔力，將幸福孵化成真。

在西門紅樓前的民眾，在祈願彩光樹前，用心寫下祝福在祈福紙上，掛在屬於愛與幸福的祈福樹。（記者聶瑋齡攝）