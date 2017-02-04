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中台灣元宵燈會5日開始 市府今晚試燈

中台灣元宵燈會5日開始，市府觀旅局今天晚上試燈。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-04  20:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017中台灣元宵燈會將自5日起至19日在台中公園及清水港區藝術中心登場，觀旅局今天晚上先在台中公園進行主燈秀試燈，副市長林陵三出席觀賞，林陵三表示，今年的燈會還增加了舞者在基座上跳舞，更增加民眾視覺上的享受。

今年的台中市元宵燈會的主燈秀為「鳳凰花開」，台中、清水各有12米高的百鳥之王主燈，台中公園為雄性的「鳳」，清水是雌性的「凰」，兩個主燈所花經費各300萬，而台中公園的主燈會360度旋轉，清水則是固定的。

較以往不同的，除了繽紛的聲光效果，也結鳳凰舞者隨主燈起舞，還不時飄出花香煙霧，帶給賞燈民眾視覺、聽覺與嗅覺的感官新體驗，主燈秀將於2月5日至19日每晚7時至10時整點演出。

觀光旅遊局表示，今年2個燈區除有豐富的燈組及光環境外，活動期間每個周末晚上7時至10時還舉辦主題晚會，邀請到李佳薇、陳勢安、MATZKA、黃妃、BOXING等知名藝人及日本鳥取縣、青森縣表演團體帶來演出，精彩可期。

此外，台中火車站也增設裝飾燈區，增加台中市元宵燈會節慶氣氛。

觀光旅遊局指出，今年燈會小提燈以「吉運大展」為名，將自2月5日至11日，每日下午6時開始免費發放，台中公園燈區設有2處領取處，分別位於自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處。

而清水港區藝術中心領取處位於正門口，數量有限，送完為止，此外，活動期間每日上午9時至晚上10時設有活動服務專線。

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